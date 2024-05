Nini Petrovic analysiert den klaren Erfolg der SW Bregenz Juniors gegen Hörbranz/Hohenweiler II

Details Sonntag, 19. Mai 2024 21:27

In einer spektakulären Partie der 5. Landesklasse zeigten die SW Bregenz Juniors eine herausragende Leistung und besiegten SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 5:2. In einer Begegnung, die reich an Toren und Wendungen war, ergriffen die Gäste die Initiative, nachdem sie zu Beginn in Rückstand geraten waren, und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Nino Petrovic, Trainer SW Bregenz Juniors: „Die SWB Juniors fanden die ersten 10-15 Minuten gar nicht ins Spiel, erzeugten durch viele Eigenfehler mehr Selbstsicherheit bei den Höbranzern, die einige Chancen kreierten, um ein Tor zu erzielen. In der 12. Minute wurde der Hörbranzer Mut belohnt und die Hausherren bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Der Kapitän der Hörbranzer trat höchstpersönlich an und schoss auf die linke Seite des gegnerischen Tores, doch der Bregenzer Schlussmann parierte den Elfmeter sensationell!

Die Gäste freuten sich in diesem Moment, doch die Freude hielt nicht lange an, da die Hörbranzer durch einen Weitschuss von Raphael Gonzaga in der 19. Minute das 1:0 erzielen. Ab diesem Moment wachten die Bregenzer auf und der Spielverlauf änderte sich sofort.

Die Hauptstädter übernahmen das Spiel ab diesem Zeitpunkt und setzten sofort mehrere gute Akzente nach vorne und Samir El-Zebedi belohnte die Bregenzer in der 31. Minute mit einem 25-Meter Heber über den herauslaufenden Hörbranzer Torhüter und erzielte hiermit den Ausgleich zum 1:1.

Zehn Minuten später, in der 41. Minute, überwindet El-Zebedi nach einem tollen Steilpass den gegnerischen Torhüter ein zweites Mal und bringt die Gäste das erste Mal in Führung in diesem Spiel. Mit 1:2 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit war das Spiel relativ ausgeglichen, doch je älter die Partie wurde, desto mehr erspielten sich die Bregenzer einige Torchancen, ehe Paris Miskakis in der 60. Minute die Führung der Gäste auf 1:3 ausbaut. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Hörbranzer ins Straucheln und es war eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor für die Gäste fällt.

Ausgerechnet Samir El-Zebedi schnürte in der 73. Minute seinen Hattrick und erzielt das nächste Tor für die Bodenseestädter zum zwischenzeitlichen 1:4. Die Hausherren gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten in der 80. Minute durch einen platzierten Schlenzer aus sechzehn Metern durch Victor Homann auf 2:4.

Das Spiel war ab der 80. Minute wieder ausgeglichen, doch die Hörbranzer schafften es bis zum Ende des Spiels durch ihre Angriffe kein Tor zu erzielen. Kurz vor Ende nutzten die Bregenzer noch die Angriffsbemühungen der Hörbranzer in der Schlussphase aus. In einem Konter in der 93. Minute erzielte nochmals Paris Miskakis das 2:5. Nach diesem Tor pfiff der Schiedsrichter Zeljko Heinzle auch die Partie ab.

Hörbranz/Hohenweiler 1b kassierte somit die zweite Niederlage in Folge, die SWB Juniors sind mit diesem Sieg schon das 11. Spiel in Folge ungeschlagen!“

5. Landesklasse: Hörbranz/Hohenweiler 1b : SW Bregenz Juniors (1b) - 2:5 (1:2)

93 Paris Miskakis 2:5

80 Victor Homann 2:4

73 Samir El-Zebedi 1:4

60 Paris Miskakis 1:3

41 Samir El-Zebedi 1:2

31 Samir El-Zebedi 1:1

19 Raphael Gonzaga 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.