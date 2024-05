Acht Treffer zwischen Fussach und Schwarzenberg!

Details Montag, 06. Mai 2024 12:24

Ein Fußballfest der besonderen Art erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des poolfolio SC Fussach mit dem MEVO FC Schwarzenberg. In einer Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war, setzte sich der SC Fussach mit einem beeindruckenden 5:3 durch. Das Spiel bot von Beginn an eine Achterbahn der Gefühle und hielt bis zur letzten Minute die Fans beider Teams in Atem.

Frühe Führung und rasante Wendungen

Die Gastgeber zeigten bereits in der ersten Spielminute, dass sie an diesem Tag nichts dem Zufall überlassen wollten. Mit dem Anpfiff setzten sie die Gäste aus Schwarzenberg unter Druck und wurden schnell belohnt. Volkan Akyildiz brach das Eis für den SC Fussach in der 24. Minute und sorgte für das 1:0. Sein Treffer gab dem Spiel eine erste Richtung, doch der FC Schwarzenberg ließ sich nicht beirren. Thomas Flatz sorgte in der 35. Minute für den Ausgleich, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

Kurz vor der Halbzeitpause nahm das Spiel eine dramatische Wendung. Volkan Akyildiz, der bereits den Führungstreffer erzielt hatte, bewies erneut seine Klasse und brachte sein Team in der 44. Minute erneut in Führung. Die Gastgeber bauten ihre Führung weiter aus, als Muhammed Piken in der 45. Minute das 3:1 erzielte, was den Teams und den Fans kaum Zeit zum Durchatmen ließ.

Ein Kampf bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit ließ in Sachen Spannung und Tempo nicht nach. Der FC Schwarzenberg zeigte Charakter und verkürzte durch Laurentius Becherer in der 63. Minute auf 3:2. Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende wurde jedoch durch Volkan Akyildiz zunichte gemacht, der mit seinen Toren in der 67. und 79. Minute ein persönliches Dreierpack schnürte und den SC Fussach mit 5:2 in Führung brachte.

Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gab der FC Schwarzenberg nicht auf. Laurentius Becherer, der bereits einmal erfolgreich war, traf in der 90. Minute erneut und gestaltete das Endergebnis mit einem 5:3 etwas freundlicher für die Gäste. Trotz des späten Tors reichte die Zeit nicht mehr für eine komplette Aufholjagd, und das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den SC Fussach.

Die dramatische Partie wurde nach 93 Minuten abgepfiffen, und die Spieler des SC Fussach konnten einen hart erkämpften Sieg feiern. Dieses Spiel wird den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, denn es war Fußball-Leidenschaft pur bis zum letzten Pfiff.

Vorarlbergliga: Fussach : Schwarzenberg - 5:3 (3:1)

92 Laurentius Becherer 5:3

79 Volkan Akyildiz 5:2

67 Volkan Akyildiz 4:2

63 Laurentius Becherer 3:2

47 Muhammed Piken 3:1

44 Volkan Akyildiz 2:1

35 Thomas Flatz 1:1

24 Volkan Akyildiz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.