Top-Trainer der Hinrunde – Patrick Tölly im Wordrap

Die Hinserie in der 1. Klasse Süd zeigte, dass es in dieser Klasse äußerst spannend zugegangen ist, punktgleich mit Oberdorf ging der SK-Unterschützen als Herbstmeister über die Linie. – Patrick Tölly, der Erfolgstrainer, der Oberwart in die Regionalliga Ost geführt hatte, kam erst drei Runden vor dem Meisterschaftsende zum SK und möchte den Verein in die II. Liga Süd führen. In Oberwart bewies Tölly, dass sich der Erfolg durch Motivation, Akribie, Fleiß und Ausdauer erarbeiten lässt und er ist ein absoluter Teamplayer. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer, die mit ihrer Mannschaft in verschiedenen Ligen Herbstmeister geworden sind, aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten:

Darum bin ich nach Unterschützen gegangen: „Ein Verein mit großen Ambitionen.“

Haben sie mit dem Herbstmeistertitel gerechnet? „Ja, ich habe es erhofft.“

Wie lange schon als Trainer tätig: „Sieben Jahre.“

Gibt es neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Technischer Angestellter.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Emotional, akribisch, strukturiert.“

Der sportlich größte Erfolg: „Meistertitel mit dem SV Klöcher Bau Oberwart und Aufstieg in die Regionalliga Ost.“

Zu meinen Stärken zähle ich: „In stressigen Situationen kühlen Kopf zu bewahren.“

Meine Lieblingsspeise: „Apfelstrudel mit Vanillesoße.“

Ein neuer Tag beginnt für mich: „Mit einer kalten Morgendusche.“

Erfolgstrainer Patrick Tölly möchte mit dem SK Unterschützen in die II. Liga Süd aufsteigen.

Welcher internationale Trainer ist zurzeit der Beste: „Marcelo Bielsa.“

Mein Meistertipp in

- Österreich: „Sturm Graz.“

- Deutschland: „Bayern München“.

Ich bin Fan von Rapid, Austria oder Salzburg: „Rapid“

Bester internationaler Fußballer: „Phil Foden.“

Der Held in meiner Kindheit: „Erwin Hoffer.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Den Tabellenplatz zu halten.“

Frauenfußball ist: „Am aufstrebenden Ast.“

Das bringt mich zum Lachen: „Meine Familie und Freunde.“

Das ärgert mich: „Unpünktlichkeit.“

