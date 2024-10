Torreiche erste Halbzeit: SC Eisenstadt 1907 bezwingt FC Oslip mit 4:3

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:25

In einem packenden Spiel der 8. Runde in der 2. Klasse Nord (BGLD) trafen der SC Eisenstadt 1907 und der FC Oslip aufeinander. Die Gastgeber konnten sich am Ende mit einem knappen 4:3-Sieg durchsetzen, obwohl sie die Partie mit einem Mann weniger beendeten. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle sieben Tore, was für viel Spannung sorgte.

Fulminanter Start

Der SC Eisenstadt 1907 legte einen beeindruckenden Start hin und ging bereits nach 13 Minuten durch Imran Muji in Führung. Nach einer präzisen Flanke konnte Muji den Ball ohne Bedrängnis im Netz versenken. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten nur zwei Minuten später auf 2:0. Mario Bierbaum erzielte dieses spektakuläre Tor aus einer Distanz von 50 Metern, nachdem der Torhüter des FC Oslip weit aus seinem Tor herausgerückt war.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und zeigten eine kämpferische Leistung. In der 30. Minute erzielte Mario Dvornikovich nach einem gut ausgespielten Konter den Anschlusstreffer zum 2:1. Kurz darauf, in der 31. Minute, nutzte Ábel Kulcsár einen Fehler der Eisenstädter Abwehr und traf zum Ausgleich. Das Spiel blieb weiter spannend und nur vier Minuten später gelang es Szymon Handzel, den SC Eisenstadt 1907 mit 3:2 in Führung zu bringen.

Turbulente erste Halbzeit endet mit knapper Führung für Eisenstadt

In der 37. Minute baute Emirhan Yilmaz die Führung des SC Eisenstadt 1907 weiter aus, indem er nach einem präzisen Stanglpass den Ball im Tor versenkte. Doch der FC Oslip war nicht bereit, sich geschlagen zu geben. Noch vor der Halbzeitpause gelang es Mario Dvornikovich, mit seinem zweiten Treffer des Abends den 4:3-Anschlusstreffer für die Gäste zu markieren. Erneut war es ein Stanglpass, der die Abwehr der Gastgeber ausspielte.

In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel merklich ab. Weder der SC Eisenstadt 1907 noch der FC Oslip konnten entscheidende Torchancen herausspielen. Die spannendste Szene war in der 72. Minute zu verzeichnen, als der FC Oslip einen Elfmeter zugesprochen bekam, diesen jedoch nicht verwandeln konnte.

In der 76. Minute wurde Natapong Prompa vom SC Eisenstadt 1907 nach einem schweren Foul mit einer roten Karte vom Platz gestellt, was die Gastgeber zwang, die letzten Minuten der Partie in Unterzahl zu bestreiten. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit brachte der SC Eisenstadt 1907 den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

2. Klasse Nord: Eisenstadt 1907 : Oslip - 4:3 (4:3)

40 Mario Dvornikovich 4:3

37 Emirhan Yilmaz 4:2

35 Szymon Handzel 3:2

31 Ábel Kulcsár 2:2

30 Mario Dvornikovich 2:1

15 Mario Bierbaum 2:0

13 Imran Muji 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.