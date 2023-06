"Großes Lob an Spielertrainer Gellért Ivancsics" - SG Redlschlag zieht als Vizemeister der 2. Klasse Süd A vollends zufrieden Bilanz

Bevor schon in wenigen Wochen die Saison 2023/24 ihre Pforten öffnet, heißt es das Vergangene der abgelaufenen Spielzeit nochmals ein wenig Revue passieren zu lassen... Gerne schwelgt man bei der Spielgemeinschaft Redlschlag nach Erringen des zweiten Tabellenplatzes in Erinnerung an die jüngste Vergangenheit, zumal insbesondere in den Wintermonaten nicht immer "eitel Wonne" herrschte... Ligaportal hat gemeinsam mit Sektionsleiter Christian Bruckner einen Blick zurück und einen nach vorne geworfen.

"Sehr zufriedenstellendes Ergebnis" lässt positive Schlussfolgerung und Vorfreude auf die kommende Saison zu

Nachdem sich Redlschlag zu Saisonbeginn im Herbst mit einem beeindruckenden Hinspiel-Durchgang, kassierte man in dieser Zeit lediglich eine einzige Pleite, auf den "besten Plätzen" der Tabelle in der 2. Klasse Süd A niedergelassen hatte (Herbst-Schnitt 2,42), fuhr man final nach "Winter-Turbulenzen" und ordentlichen Performances im Frühjahr hinter Bad Tatzmannsdorf - dem Meister, der mit 54 (!) Zählern aus 24 Partien heuer für den "Rest des Feldes" uneinholbar erschien und im Play-off dann den Sprung in die 1. Klasse sicherstellte - den zweiten Rang im Endklassement ein (Punkte-Schnitt 1,83). Christian Bruckner: "Nachdem man Mitte Dezember noch gar nicht gewusst hat, ob es mit dem Verein überhaupt weitergehen wird nach dem großen Umbruch, muss man mit dem Saison-Ergebnis sehr sehr zufrieden sein. Ein großes Lob gilt unserem Spielertrainer Gellért Ivancsics, der mit einer komplett neuen Mannschaften arbeiten musste".

"Heiße Phase" in puncto Temperaturen und auf dem Transfermarkt

Die Sommermonate sind für die Geschehnisse auf dem Transfermarkt ja regelrecht prädestiniert, so wurde auch in den Reihen der SG Redlschlag bereits der ein oder andere Stein ins Rollen gebracht: "Es gibt mit Patrik Friedel, Davor Grgic, Noel Karasz und Balint Mogyorosi bereits fixe Neuzugänge. Als Abgänge gilt es Michael Bauer, Milan Reti und Daniel Harkai zu verzeichnen".

Top-Platzierung auch in der kommenden Spielzeit das "Wunschszenario"

Nachdem der von Christian Brucker angesprochene "Umbruch" im Winter gestemmt werden konnte, gilt es den Fokus nun vollends auf die kommenden Herausforderungen in der anstehenden Spielzeit 2023/24 zu richten. Nachdem die 2. Klasse Süd A heuer ja nur aus sieben Teams gebildet wurde, herrscht in der kommenden Spielzeit wieder "Hochbetrieb", duellieren sich gleich 15 Mannschaften um die vorderste Ränge im Tableau. Die angestrebte Mission? "Top 6 ist das große Ziel".