Herzerwärmend! Unterhaus-Klub baute Edelfan im Rollstuhl eigene "VIP-Hütte"

"Einmal Oberschützen, immer Oberschützen", so das Motto von Christoph Hahn, dem laut Obmann Bernd Kappel "treuesten Fan" des aktuell Tabellenzweiten der burgenländischen 2. Klasse Süd A, dem UFC Oberschützen. Seit nunmehr 15 Jahren wohnt der Edelfan, der auch leidenschaftlicher Anhänger des SK Rapid ist, nahezu jedem Heimspiel des Unterhaus-Teams bei - aus der eigens für ihn und seinen Rollstuhl konzipierten, barrierefreien "VIP-Hütte", die der Verein für seinen liebgewonnenen, langjährigen Unterstützer gebaut hat.

"Hütte ist ein Traum, das gibt es wirklich nirgends"

Christoph Hahn, der gar in der Whats App-Gruppe der Spieler dabei sein darf, verfolgt die Matches im burgenländischen Unterhaus stets mit seiner Großtante Hilde Hatvan, welche die Passion für dessen beide Herzensklubs teilt. Die Freude über seinen Ehrenplatz auf der Sportanlage ist dem treuen Anhänger, der auch im Vorstand mitwirkt, ins Gesicht geschrieben: "Die Hütte ist ein Traum, das gibt es wirklich nirgends, auf keinem Sportplatz", betont er gegenüber dem ORF Burgenland.

"...wie ein Mitspieler, das gibt einem auch was zurück"

Auch die Akteure würdigen den unermüdlichen Zuspruch, den sie von ihrem Stammzuschauer erfahren: "Er ist wie ein Mitspieler. Das gibt einem auch was zurück, wenn man weiß, dass das eigene Hobby zu den Leuten durchdringt und dann auch was Schönes auslöst", unterstreicht Kicker Bernhard Grill gegenüber dem ORF.

Ehrenplatz von Christoph Hahn schlägt mediale Wellen

Christoph Hahn selbst zeigt sich überwältigt über die zahlreichen Berichte, die online über ihn und sein "Häuschen" zu lesen sind: "Unglaublich schön, was das für Wellen schlägt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr (Ann.: Obmann Bernd Kappel und Co.) könnt als Verein wirklich stolz sein - das ist bundesligareif. Einfach nur danke!"

Frühjahrsauftakt gelungen - Topspiel vor der Brust

Der Start ins Pflichtspieljahr 2024 ist dem UFC Oberschützen geglückt: Neun von möglichen zwölf Zählern konnten in den ersten vier Partien des Frühjahrs geholt werden, der Rückstand auf Leader SC Buchschachen beläuft sich momentan auf zwei Punkte. Am kommenden Samstag steht vor heimischer Kulisse das Topspiel gegen den Tabellendritten, SV Kirchfidisch, an, der ebenfalls nur drei Punkte hinter der Spitze liegt. Bestimmt wieder mit dabei: Edelfan Christoph Hahn und dessen Großtante Hilde Hatvan.

