Ersatztorhüter Carl Klaus hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 um ein Jahr verlängert. Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer zu den Lilien gewechselt. Zuvor stand er beim mallorquinischen Klub Atletico Baleares unter Vertrag.

Carl Klaus bleibt ein weiteres Jahr in Darmstadt

In der abgelaufenen Spielzeit stand Klaus elfmal im Kader. Am letzten Spieltag der Saison sammelte Klaus gegen seinen Jugendverein VfB Stuttgart seine ersten Pflichtspielminuten in der 2. Bundesliga.

SID