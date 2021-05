Holstein Kiel muss im Kampf um den Aufstieg in den letzten drei Saisonspielen ohne den verletzten Mittelfeldspieler Ahmet Arslan auskommen. Der 27-Jährige hat sich am Montag in der Partie gegen Hannover 96 (1:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird in den nächsten Tagen operiert. Das teilten die Störche am Dienstag mit.

Kreuzbandriss: Saison-Aus für Ahmet Arslan

Kiel ist derzeit Tabellenzweiter in der 2. Liga und trägt am Donnerstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg noch ein Nachholspiel aus. Danach treten die Schleswig-Holsteiner beim Karlsruher SC an, ehe am 23. Mai das Saisonfinale gegen Darmstadt 98 ansteht.

SID