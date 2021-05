Die beste 2. Liga der Welt? Mit 17.473 Zuschauern pro Spiel in 2017/18 und sogar 21.738 Zuschauern pro Spiel in 2016/17 ist man auf Augenhöhe mit der Premiership (Schottland), Eredivisie (Niederlande) und sogar der Ligue 1 (Frankreich). Die Ligaspitze ist immer stark umkämpft und bietet gerne auch mal einen Überraschungsaufsteiger wie Bielefeld, Paderborn oder Darmstadt. Mit Mannschaften wie dem HSV, St. Pauli, Hannover 96, Nürnberg und ab nächster Saison Schalke 04 strotzt die Liga allerdings auch vor namhaftenVereinen und einen Blick auf potenzielle Aufsteiger aus der 3. Liga und Absteiger aus derBundesliga verspricht auch in Zukunft eine sehr spannende und reizvolle 2. Bundesliga.

Welche Wettarten für die 2. Bundesliga gibt es?

Diese Attraktivität findet sich aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Wettangeboten wieder, denn die 2. Bundesliga muss sich vor ihrem großen Bruder

überhaupt nicht verstecken. Die Ausgeglichenheit sorgt für viele spannungsgeladene Aufeinandertreffen und das öffnet natürlich Tür und Tor für alle Wett-Enthusiasten, da es oft keinen klaren Favoriten gibt. Ein Sportwetten Vergleich hilft dabei, die passenden Wettoptionen kennenzulernen und vielversprechende Wetten zu platzieren.

Reguläre Wettmärkte

Bei all der Vielfalt an Wettmöglichkeiten, sollte man aber natürlich nicht die altbewährten Wettangebote außer Acht lassen. Neben der Wette auf den Sieger der Partie oder auf ein Unentschieden gibt es auch die Möglichkeit auf ein over/under, also ob mehr oder weniger als eine vorher festgelegte Anzahl an Toren fällt, zu wetten. Sehr beliebt sind auch Wetten darauf, dass beide Teams treffen oder spezifische Spielerwetten. Dort geht es dann oft darum einen Torschützen richtig zu bestimmen. Wenn man ganz mutig ist, kann man auch auf ein genaues Ergebnis setzen oder aber auch auf 2 mögliche Ausgänge wie Sieg oder Unentschieden oder auch Sieg für eine der beiden Mannschaften.

Langzeitwetten

Eine Langzeitwette bezeichnet eine Wette, die erst nach einer gewissen Zeit ausgewertet

werden kann. Hier herrscht zwar nicht so viel Auswahl wie in den Top-Ligen, aber eine Wette auf den Meister oder Torschützenkönig ist deutlich spannender als in der Bundesliga mit dem Rekordmeister. Hier zeigt sich wieder die Attraktivität durch die Ausgeglichenheit und mit Wetten auf die Auf- und Absteiger ist man den höchsten Spielklassen sogar voraus.

Spezialwetten

Manchmal kann es aber auch sinnvoll sein auf Ereignisse zu wetten, die vllt nicht unbedingt im Fokus von jedem Zuschauer stehen. Die Rede ist von Karten-, Eckball- und

Minutenwetten. Hier kann man nämlich gut die Auswirkungen von einer Situation sehen. Der Favorit liegt hinten und drückt stark, wodurch evtl. mehrere Ecken verursacht werden oder eine Mannschaft hat eine Drangphase und bekommt mehrere gute Chancen hintereinander, welche zum Torerfolg führen könnten, ein Schiedsrichter pfeift kleinlich oder eine Mannschaft spielt zunehmend physischer. Auch sehr beliebt sind Handicap Wetten, also das Wetten auf die Höhe des Sieges. Wer auch meint, dass der Sieger eine weiße Weste behält oder das Spiel drehen kann, hat natürlich auch eine entsprechende Wette.

Kriterien für Anbieter von 2. Bundesliga-Wetten

Es gibt es natürlich viele Faktoren auf die man bei der Wahl des richtigen Buchmachers achten muss. Das wären nach der Seriosität natürlich auch das Wettangebot,

selbstverständlich die Attraktivität der Quoten, aber auch Angebote wie einen Neukundenrabatt oder Quotenboosts. Zudem ist es auch wichtig Flexibilität in Form von

vorzeitigen Cashouts oder einem Wettkonfigurator sehr angenehm. Die besten Sportwettenanbieter vereinen daher die folgenden Faktoren.

Seriosität

Eine Frage, die sich viele stellen ist, wie vertrauenswürdig sind überhaupt die ganzen Buchmacher. Die Seriosität kann man schnell überprüfen, da alle vertrauenswürdigen

Wettanbieter über ein vernünftiges Impressum verfügen müssen. Dort erfährt man u.A. woher die Lizenz stammt. Üblich sind Lizenzen aus Großbritannien, Malta oder Gibraltar, wodurch sie eine gültige EU-Lizenz besitzen. Weitere beliebte Lizenzen sind aus dem deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, den Karibikstaaten wie Curaçao oder den Bahamas. Des Weiteren sollte ein seriöser Buchmacher über einen kostenlosen und fähigen Kundensupport via Telefon oder Live-Chat verfügen und diverse Angebote für Ein- und Auszahlungen anbieten. Es sollten zudem keine Probleme bei der Auszahlung vorkommen und die Auszahlung sollte auch nicht ungewöhnlich lange dauern.

Wettfunktionen

Äußerst bereichernd für das Wetterlebnis sind auch im besonderen Maße Funktionen wie die Cashout-Funktion, die einem erlaubt vor Spielende bereits seine Wette auszuzahlen oder auch der Wettkonfigurator mit dem man seine Wette individuell nach eigenen Vorstellungen personalisieren kann. Diese sorgen neben der größeren Vielfalt des Wettangebots auch für eine Absicherung seiner Wetten. Eine Cashout-Funktion muss aber nicht zwangsläufig auf das Live-Wetten Angebot beschränkt sein. Viele neue Wettanbieter sorgen auch in Verbindung mit Kombi-Wetten für viel Flexibilität , wenn es um die Absicherung ihrer Wetten geht.

Fazit zum Thema 2. Bundesliga Wetten

Der Wettmarkt der 2. Bundesliga weist eine überraschend große Vielfalt auf und sorgt mit ihrer Ausgeglichenheit für ein ganz anderes Erlebnis im Vergleich zur Bundesliga, denn es gibt keine so überlegene Mannschaft wie den FC Bayern München in der 2. Bundesliga. Mit den Langzeit- und Spezialwetten hat man neben den klassischen Angeboten viele Freiheiten. Mit nützlichen Hilfsmitteln wie der Cashout-Funktion oder dem Wettkonfigurator hat man nicht nur in der höchsten Spielklasse eine umfangreiche Kontrolle über seine Wetten. Auch die 2. Liga hat dieses gewohnte Maß an Flexibilität, was insgesamt zu einem sensationellem Wett-Erlebnis in der 2. Bundesliga führt.