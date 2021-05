Verteidiger Sebastian Jung bleibt dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auch in der kommenden Saison erhalten. Wie die Badener am Mittwoch mitteilten, wurde der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen um eine weitere Spielzeit verlängert. Zwar kam der frühere Bundesliga-Profi Jung in der laufenden Saison erst auf fünf Einsätze - vier davon bestritt er jedoch seit Ende April nach überstandenem Faserriss in den Adduktoren.

Sebastian Jung bleibt dem KSC erhalten

"Nach seiner schwierigen Verletzungshistorie hat sich Sebastian Jung bei uns wieder Stück für Stück herangekämpft und seine Sache in den bisherigen Einsätzen sehr gut gemacht. Wir vertrauen auch weiterhin seinen Fähigkeiten sowie seiner Erfahrung", sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer.

SID