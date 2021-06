Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Torhüter Thorsten Kirschbaum für die kommende Saison verpflichtet. Der 34-Jährige wechselt vom niederländischen Erstliga-Absteiger VVV-Venlo nach Regensburg. Wie der Verein am Freitag mitteilte, erhält Kirschbaum einen Zweijahresvertrag bis 2023.

"Mit Thorsten kurbeln wir nicht nur die sportliche Konkurrenzsituation in unserem Torwartteam deutlich an, sondern gewinnen zudem auch reichlich an Erfahrung und Reife für unsere gesamte Mannschaft hinzu", sagte der Geschäftsführer Profifußball der Regensburger, Christian Keller.

Kirschbaum bestritt in der vergangenen Saison 29 Partien in der niederländischen Liga sowie zwei im Pokal. Sein Profidebüt hatte der gebürtige Würzburger 2006 bei der TSG Hoffenheim gegeben.

SID