Der Hamburger SV muss zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga auf Sonny Kittel und Josha Vagnoman verzichten. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, zog sich Mittelfeldspieler Kittel im Trainingslager in Grassau einen kleinen Haarriss am Wadenbein zu, U21-Europameister Vagnoman erlitt einen Muskelfaserriss am vorderen Oberschenkel.

Sonny Kittel verpasst den Saisonstart des HSV (Foto: SID)

Beide Spieler fallen damit "für die nächsten Wochen" aus. Die Zweitliga-Saison beginnt am Freitag, 23. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Auftaktspiel des HSV bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04.

SID