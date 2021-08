Fußball-Zweitligist Schalke 04 steht unmittelbar vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Ko Itakura. Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte, dass der Innenverteidiger von Manchester City noch am Mittwoch in Gelsenkirchen eintreffen sollte. Am Donnerstag, so Schröder, hoffe er, dass S04 nach dem Medizincheck "Vollzug melden" kann.

Itakura vor Unterschrift bei Schalke 04 (Foto: SID)

Itakura (24) sei ein "Top-Verteidiger, der auch auf der Sechs spielen" könne, sagte Schröder: "Er ist sehr, sehr variabel, was die Defensive angeht."

Bei ManCity war Itakura seit 2018 unter Vertrag, durchgesetzt hat er sich beim englischen Meister nicht. In der vergangenen Saison lief er auf Leihbasis für den niederländischen Klub FC Groningen auf.

SID