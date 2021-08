Jahn Regensburg bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer setzte sich am vierten Spieltag mit 4:1 (1:0) gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 durch und feierte den vierten Sieg in Folge. Der Jahn führt die Tabelle mit zwölf Punkten und 12:1 Toren an.

Der FC Schalke verliert gegen Jahn Regensburg deutlich (Foto: SID)

Erstliga-Absteiger Werder Bremen konnte nach zuletzt sehr mäßigen Leistungen durch das torlose Remis beim Karlsruher SC punkten. Im dritten Samstagsspiel gewann der SC Paderborn gegen den FC St. Pauli mit 3:1 (1:1) und kletterte zunächst auf Platz zwei.

Jan-Niklas Beste (8.) erzielte mit einem Distanzschuss das Führungstor für den SSV Jahn, wobei S04-Keeper Ralf Fährmann allerdings nicht den besten Eindruck machte. Schalkes Florian Flick hatte zuvor den Ball leichtfertig vertändelt. Steve Breitkreuz (55.) erhöhte mit einem Schuss im Fallen auf 2:0. David Otto (73.) sorgte für das 3:0, ehe Simon Terodde (81.) verkürzte. Es war das ersten Gegentor für die Regensburger. Sarpreet Singh (86.) stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.

Schon in der 27. Minute hatten die Regensburger sogar die Chance zum 2:0. Erik Wekesser bediente Otto, doch dieser scheiterte am gut reagierenden Fährmann. Kapitän Victor Palsson klärt dann endgültig.

In Paderborn spielte St. Pauli nach einer Roten Karte für Philipp Ziereis nach einer Notbremse ab der sechsten Minute in Unterzahl. Den anschließenden Elfmeter von Paderborns Dennis Srbeny hielt Torwart Nikola Vasilj allerdings. Der Österreicher Guido Burgstaller (28.) brachte die Hamburger trotzdem in Führung, Adam Dzwigala (44.) sorgte per Eigentor für den Ausgleich für die Ostwestfalen. Kai Pröger (65.) und Sven Michel (90.+3) erzielten die weiteren Tore für die Gastgeber.

In Karlsruhe sah KSC-Profi Marvin Wanitzek wegen wiederholten Foulspiels (57.) die Gelb-Rote Karte. Trotz Überzahl konnten die Hanseaten aber keine drei Punkte einfahren.

SID