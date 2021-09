Der neue Trainer Andre Schubert will Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller führen. "Es ist eine super interessante Aufgabe. Ich will schnellstmöglich Stabilität in die Mannschaft bringen", sagte Schubert nach seiner ersten Trainingseinheit.

Schubert will "Stabilität in die Mannschaft bringen" (Foto: SID)

Der 50-Jährige trat die Nachfolge des freigestellten Roberto Pätzold an. Er wolle seinen Spielern nun "mehr Ordnung und Struktur im Spiel nach vorne" sowie "mehr Selbstvertrauen vermitteln", so Schubert.

Nach acht Spielen liegt Aufsteiger Ingolstadt mit vier Punkten auf einem Abstiegsplatz. Neben Pätzold wurde auch der Sportliche Leiter Florian Zehe freigestellt.

SID