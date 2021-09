Dawid Kownacki vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist am Montag erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Der 24-Jährige steht der Fortuna dadurch mehrere Monate nicht zur Verfügung. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit.

Düsseldorf: Kownacki erfolgreich am Knie operiert (Foto: SID)

Der polnische Nationalstürmer hatte sich im Abschlusstraining vor dem Heimspiel vor knapp eineinhalb Wochen gegen Jahn Regensburg (1:1) einen Außenbandriss zugezogen.

SID