Angreifer Rouwen Hennings geht auch in der Saison 2022/23 für Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf auf Torejagd. Der Vertrag des 34-Jährigen verlängerte sich nach dem Spiel gegen Schalke 04 am vergangenen Sonntag (2:1) per Option um ein weiteres Jahr. Der Linksfuß, Siegtorschütze gegen die Schalker, geht somit in seine siebte Spielzeit bei den Rheinländern.

Hennings bleibt eine weitere Saison in Düsseldorf (Foto: SID)

"Er ist absolut zu Recht eine Identifikationsfigur und ein Publikumsliebling", sagte Sportvorstand Klaus Allofs. In 192 Pflichtspielen für die Fortuna erzielte Hennings 74 Tore und bereitete 23 Treffer vor. Der Stürmer meinte: "Ich bin stolz darauf, ein Teil dieses Traditionsvereins zu sein, und habe noch sehr viel Energie in mir, die ich gerne weiterhin für die Fortuna auf den Platz bringen möchte."

SID