Göttlich nun hauptamtlicher Präsident des FC St. Pauli

Präsident Oke Göttlich ist ab sofort hauptamtlich beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli angestellt. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurden die Strukturen angepasst, "um bei dynamischen Entwicklungen und veränderten Rahmenbedingungen schneller und effizienter agieren zu können". Zudem soll durch die Neustrukturierung die Mitgliederinteressen gestärkt werden.

Für Göttlich bedürfen die neuen Herausforderung in einem eingetragenen Verein "höchster Aufmerksamkeit". Diese Aufgabe sei "für ein rein ehrenamtliches Gremium - vor allem in Krisensituationen - kaum leistbar." Vize-Präsidentin Christiane Hollander und Vize-Präsident Carsten Höltkemeyer arbeiten künftig in Teilzeit für den Kiezklub.

