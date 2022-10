Arminia Bielefeld mus 15.600 Euro Geldstrafe zahlen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Arminia Bielefeld wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.600 Euro belegt.

In der 47. Minute des Ligaspiels bei Hansa Rostock am 6. August, das die Arminia 1:2 verlor, zündeten Bielefelder Anhänger mindestens 18 Leuchtfackeln, zwei Rauchkörper und fünf Blinker. In der 72. Spielminute wurde im Bielefelder Zuschauerblock eine weitere Leuchtfackel abgebrannt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

