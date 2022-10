HSV muss ohne Heyer und Jatta auskommen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Hamburger SV muss im Bundesliga-Aufstiegsrennen in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Bakery Jatta und Rechtsverteidiger Moritz Heyer verzichten. Beide Profis erlitten im DFB-Pokal-Spiel bei RB Leipzig (0:4) am Dienstag schwere Sprunggelenkverletzungen. Dies teilte der Zweitligist nach MRT-Untersuchungen am Mittwoch mit.

Jatta trug demnach einen doppelten Außenbandriss im Sprunggelenk davon, Heyer erlitt ebenfalls einen Außenbandriss im Sprunggelenk sowie eine Zerrung der Syndesmose. Wann die beiden Leistungsträger Trainer Tim Walter wieder zur Verfügung stehen, ist noch unklar.

