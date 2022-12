Für Calhanoglu ist der SVS die zweite Profistation

Foto: Bild SVS/Bild SVS/Bild SVS

Fußball-Bundesligist Schalke 04 leiht seinen Linksverteidiger Kerim Calhanoglu bis zum Saisonende an den Zweitligisten SV Sandhausen aus. Der 20-Jährige hat in der laufenden Saison sowohl für das Bundesliga-Team (drei Einsätze) als auch die Schalker Regionalliga-Reserve (elf) gespielt. Zudem lief er in den vergangenen Jahren insgesamt 22-mal für deutsche U-Nationalmannschaften auf.

"Wir sind davon überzeugt, dass Kerim regelmäßige Spielzeit in der zweiten Bundesliga helfen wird, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen", sagte Peter Knäbel, Schalker Vorstandsmitglied und zuständig für den Bereich Sport.

