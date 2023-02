Viererpack von Tim Kleindienst gegen den FCN

Toptorjäger Tim Kleindienst hat dem 1. FC Heidenheim mit einem Viererpack einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich gegen den 1. FC Nürnberg souverän mit 5:0 (3:0) durch und behauptete Platz drei. Der Club mit Coach Markus Weinzierl muss weiter sorgenvoll nach unten schauen.

Kleindienst machte schon mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (19., 23. und 39.) alles klar. Bei seinem dritten Treffer war Heidenheim bereits in Überzahl, weil FCN-Kapitän Enrico Valentini nach einem groben Foul an Jan-Niklas Beste Rot gesehen hatte (33.). Kleindienst legte mit seinem Saisontreffer Nummer 15 (81.) nach, Marnon Busch (86.) setzte den Schlusspunkt.

Heidenheim beendete nach zwei Spielen ohne Sieg seine kleine Durststrecke. Florian Pick bereitete zwei der Kleindienst-Tore vor.

Der 1. FCN, zuletzt mit zwei wichtigen Erfolgen in Pokal und Liga, leistete sich teils haarsträubende Fehler in der Abwehr. In Unterzahl konnten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit kaum befreien, standen aber stabiler - bis zur Schlussphase.

