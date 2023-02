Julian Börner fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Julian Börner verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler muss wegen einer Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel pausieren. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit.

Bei Havard Nielsen gab der Klub leichte Entwarnung: Der Stürmer war am Wochenende wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel in der Halbzeit der Partie bei Jahn Regensburg (1:1) ausgewechselt worden, zog sich jedoch keine strukturelle Verletzung zu. Der 29-jährige Norweger werde vorerst individuell trainieren. Das Ziel sei, "dass Nielsen gegen Magdeburg zum Einsatz kommen kann", schrieb der Verein.

