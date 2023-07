Torhüter Marius Gersbeck ist infolge polizeilicher Ermittlungen - wir berichteten - nach einem Vorfall im Trainingslager in Zell am See/Salzburger Land vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC Berlin suspendiert worden. Wie der Bundesliga-Absteiger am Montag bekannt gab, sei dies die Entscheidung von Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber.

Von Hertha suspendiert: Marius Gersbeck

"...darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt"

"Grund für die Suspendierung ist der vorgeworfene Sachverhalt im Rahmen des Trainingslagers", teilte die Hertha mit. Herrich sagte: "Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt."

Gersbeck war schon am Sonntag aus dem Trainingslager abgereist, er soll sich "vorläufig individuell fit halten". Dem 28-Jährigen, in diesem Sommer aus Karlsruhe zurückgekehrt, wird Medienberichten zufolge vorgeworfen, in Zell am See/Salzburger Land an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Trainer Pal Dardai bereitet seine Mannschaft dort noch bis zum Freitag auf den Zweitliga-Start am 29. Juli bei Fortuna Düsseldorf vor.

