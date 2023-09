Im Duell zweier deutscher Kultklubs zwischen Hertha BSC Berlin und Eintracht Braunschweig am 6. Spieltag der 2. Bundesliga war Haris Tabaković der große Matchwinner beim 3:0-Heimsieg der "Alten Dame". Mit seinem Triplepack - siehe auch Ligaportal-Liveticker - bescherte der Torgarant der Vorsaison von Austria Wien (verlor heute mit 1:2 beim TSV Hartberg - siehe HIER) dem Team von Pal Dardai den erst 2. Saisonsieg und ließ die Berliner den Tabellenkeller verlassen. Der Schweizer Torgarant macht auch in Deutschland da weiter, wo er in den vergangenen beiden Jahren bei den Wienern und zuvor Austria Lustenau aufhörte.

Derzeit nicht zu stoppen: Haris Tabaković erweist sich auch bei Hertha BSC Berlin als Volltreffer und erzielte 7 der bisher 12 Saisontore für die "Alte Dame".

Führender der Torschützenliste nach 7 Treffern in 3 Spielen en suite

Haris Tabaković schnürte seinen Dreierpack binnen 25 Minuten (38., 45.+2, 71.). Bei bereits 4 Niederlagen kommt der 2. Saisonsieg nach 6 Spielen dem kriselnden Klub aus der deutschen Bundeshauptstadt, dessen Erzrivale 1. FC Union Berlin nächsten Mittwoch (18:45 Uhr) in der Champions League bei Real Madrid gastiert, einer Art Befreiungsschlag gleich.