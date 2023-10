Johannes Eggestein Sekunden nach dem 2:1

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Der FC St. Pauli steht nach einem Torfestival an der Tabellenspitze der 2. Liga und gibt dem Stadtrivalen Hamburger SV weiter das Nachsehen. Am heimischen Millerntor besiegte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den 1. FC Nürnberg am Samstagabend mit 5:1 (1:1), auch nach neun Saisonspielen lag St. Pauli noch keine von 810 Minuten in Rückstand.

In beiden Halbzeiten legten die überlegenen Gastgeber einen Blitzstart hin. Elias Saad (4.) und Johannes Eggestein (49.), sieben Minuten später auch Schütze des 3:1, brachten St. Pauli jeweils in Führung. Da schadete auch der schwere Fehler von Torhüter Nikola Vasilj vor dem 1:1 durch Kanji Okunuki (24.) nicht: Vasilj hatte dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt. Etienne Amenyido (90.+3) und Connor Metcalfe (90.+5) machten ein gutes Spiel zum Schützenfest.

St. Pauli zeigte sich spielfreudig, widerstandsfähig, spielte wie eine Spitzenmannschaft. Okunukis Tor blieb für lange Zeit die einzige Nürnberger Gelegenheit. Dem 3:1 ging dann ein sehr zielstrebiger Angriff über mehrere Stationen voraus, Eggestein vollendete vor 29.546 Zuschauern mit links aus elf Metern.

Der FCN verbleibt mit zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld. Lukas Schleimer (70.) hätte die Gäste noch einmal ins Spiel zurückholen können, er scheiterte aber an der Querlatte.

