Fabian Hürzeler hat bei Jupp Heynckes gelernt

Foto: IMAGO/Oliver Ruhnke/IMAGO/Oliver Ruhnke/IMAGO/Oliver Ruhnke/IMAGO/Oliver Ruhnke

Trainer Fabian Hürzeler vom Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli hat sich einiges bei Meistercoach Jupp Heynckes abgeschaut. "Als Spieler durfte ich, obwohl ich bei den Amateuren bei Bayern spielte, bei den Profis reinschnuppern. Auch unter Jupp Heynckes und dessen Assistent Peter Hermann", sagte Hürzeler der Sport Bild: "Von ihnen habe ich sehr viel mitgenommen. Vor allem die Menschlichkeit."

Es sei für den Erfolg bedeutend, auch hinter die Fassade der Spieler zu blicken. "Der Spieler kann nur funktionieren, wenn der Mensch dahinter sich wohlfühlt", sagte Hürzeler: "Das haben Jupp Heynckes und Peter Hermann gut hinbekommen, sie haben viel Freude ins Training reinbekommen, die Wertschätzung für jeden Spieler war immer da. Es war etwas Besonderes, wie sie Bayern führten."

Aktuell stehen die Kiezkicker noch ohne Niederlage nach dem neunten Spieltag an der Spitze und stechen bislang auch den Hamburger SV aus, der Platz zwei belegt. "Ich glaube schon, dass der HSV Mitfavorit ist", sagte Hürzeler, der Kader seines Kollegen Tim Walter besitze viel individuelle Klasse. "Aber: So wie unser Kader aufgestellt ist, müssen wir uns nicht verstecken", fügte St. Paulis Trainer an.

