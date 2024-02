Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Das bestätigte der viermalige Meister am Mittwoch. Der Nachfolger steht bereits fest, er soll am Nachmittag das Training beim Tabellendrittletzten leiten. Den Namen gab der FCK allerdings noch nicht bekannt. Als Favorit auf den Posten gilt laut Medienberichten der 70-jährige Friedhelm Funkel. Der FCK muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg antreten.

Grammozis holte nur einen Sieg aus sechs Ligaspielen

Nach dem 1:2 (0:1) am Samstag gegen den SC Paderborn hatte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen ein Bekenntnis zu seinem Trainer vermieden. Erst Anfang Dezember hatte Grammozis die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten. In sechs Ligaspielen gelang dem früheren Profi allerdings nur ein Sieg, im DFB-Pokal führte er die Pfälzer mit zwei Erfolgen jedoch ins Halbfinale.

