Friedhelm Funkel ist der neue Trainer des FCK

Friedhelm Funkel ist neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern und soll den Traditionsklub vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit bewahren. Die Verpflichtung des 70-Jährigen als Nachfolger des entlassenen Dimitrios Grammozis gab der Pokal-Halbfinalist am Mittwoch bekannt.

"Die Vita von Friedhelm Funkel spricht für sich. Er brennt für die Aufgabe", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen. Funkels Vertrag läuft zunächst bis Saisonende.

"In den letzten Spielen geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt. Wir haben Verantwortung. Die habe ich, die hat die Mannschaft, die hat mein Trainerteam", sagte Funkel nach seinem ersten Training.

In den vergangenen Wochen habe er gespürt, "dass das Feuer wieder entfacht worden ist", so Funkel: "Das hat sich in den letzten Wochen immer weiter entwickelt. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen. Kaiserslautern ist ein besonderer Verein."

Funkel war in Kaiserslautern von 1980 bis 1983 Profi, er hat als Trainer große Erfahrung im Abstiegskampf, die er unter anderem beim KFC Uerdingen, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf sammelte. Zuletzt rettete er 2021 den 1. FC Köln in der Relegation gegen Holstein Kiel vor dem Sturz aus der Bundesliga.

