Der ehemalige 1. FC Köln-Coach Steffen Baumgart wird offenbar neuer Trainer des Hamburger SV und soll den Traditionsklub in seinem sechsten Anlauf doch noch zurück in die Bundesliga führen. Nach Informationen der Bild-Zeitung und der Sport Bild soll der 52-Jährige als Nachfolger von Tim Walter bei dem Tabellendritten der 2. Liga einen Vertrag bis Sommer 2025 erhalten und am Dienstag sein erstes Training in Hamburg leiten. Sein Debüt würde Baumgart am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Elversberg feiern.

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

"Ja, wir führen Gespräche", sagte Baumgart bei Sky. Zuvor hatten das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost berichtet, dass HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am Sonntag Baumgart kontaktiert habe.

Baumgart hatte zuletzt den 1. FC Köln nach zweieinhalb Jahren in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten. Der Ex-Stürmer gilt bei den HSV-Fans als Wunschkandidat für die Walter-Nachfolge. Baumgart hatte den HSV zuletzt als seinen "Kindheitsverein" bezeichnet.

Walter hatte den Aufstieg mit den HSV zwei Mal in der Relegation verpasst und war nach einem schwachen Start in die Rückrunde am 12. Februar freigestellt worden, beim 2:2 am Samstag bei Hansa Rostock saß dessen ehemaliger Assistent Merlin Polzin als Interimstrainer auf der Bank.

Der HSV hat als Tabellendritter bereits vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

