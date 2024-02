Enzo Leopold bleibt bei Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Enzo Leopold vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Vertrag des 23-Jährigen wäre ursprünglich zum Saisonende ausgelaufen. "Man kann jede Woche erkennen, wie wichtig er für unser Spiel geworden ist", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Leopold war im Sommer 2022 ablösefrei vom Bundesligisten SC Freiburg nach Niedersachsen gewechselt und ist in der laufenden Saison zum Stammspieler aufgestiegen. In 20 Einsätzen in der Liga erzielte Leopold zwei Tore und steuerte drei Vorlagen bei.

