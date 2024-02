Brehme verstarb in der Nacht auf Dienstag

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nach dem Tod von Andreas Brehme werden die Fußballer des 1. FC Kaiserslautern am Wochenende mit Trauerflor auflaufen. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit, der FCK spielt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. Vor dem Anpfiff "wird es außerdem eine Schweigeminute für die Legende des Deutschen Fußballs geben", schrieb Kaiserslautern bei X.

Brehme, Weltmeister von 1990, war in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren verstorben. Er hatte 319 Spiele für den FCK bestritten, die deutsche Meisterschaft (1997/98) und den DFB-Pokal (1995/96) gewonnen.

Brehme spielte während seiner Profikarriere für den 1. FC Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern München, Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele und erzielte dabei acht Tore, darunter der entscheidende Elfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien. Der Linksverteidiger wurde zwei Mal deutscher Meister - mit Bayern und Kaiserslautern.

© 2024 SID