Heiß auf die nächsten Punkte: HSV-Trainer Steffen Baumgart

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Beim Hamburger SV fiebern sie dem nächsten Auftritt unter Neu-Trainer Steffen Baumgart entgegen. Über 56.000 Tickets sind schon verkauft, die Augen werden auch im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück vor allem auf den Hoffnungsträger gerichtet sein.

"Die Fallhöhe ist hoch", sagte Baumgart am Freitag mit Blick auf den Hype um seine Person: "Am Ende musst du Ergebnisse bringen, dann bleibt es positiv. Die Erwartungshaltung ist bei allen hoch, bei mir auch." Eine Woche nach dem erfolgreichen Debüt gegen Elversberg (1:0) hofft der Ex-Kölner, "dass es so bleibt. Nicht mit dem Hype, sondern mit dem sportlichen Erfolg."

Doch Baumgart warnte vor dem nächsten Gegner "mit sehr viel Mentalität". Osnabrück sei ein "Zweitligist, der uns alles abverlangen wird. Die Jungs können gut kicken da drüben", so der 52-Jährige und verwies auf die Statistik.

Von den bisherigen Spielen gegen die ersten drei der Tabelle verlor der VfL nicht eines. Im Hinspiel besiegten die Niedersachsen den HSV (2:1), und auch gegen Holstein Kiel und den FC St. Pauli punkteten sie. "Trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen, so gehen wir es auch an", bekräftigte Baumgart.

