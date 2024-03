Torschütze zum 1:0: Sebastian Andersson

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Liga seine fünf Spiele andauernde Sieglos-Serie beendet. Der Club gewann gegen Eintracht Braunschweig mit 2:1 (2:0) und setzte sich von den hinteren Plätzen ab. Für Braunschweig bleibt die Lage im Kampf um den Klassenerhalt brisant.

Sebastian Andersson (23.) brachte die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel, die zuletzt auch das Derby in Fürth verloren hatte, per Kopf in Führung. Toptalent Can Uzun erhöhte per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+1). Für den 18-Jährigen war es bereits das 12. Saisontor. Rayan Philippe (57.) verkürzte nur noch.

In der kommenden Woche will sich Uzun, geboren in Regensburg, entscheiden, ob er künftig für die deutsche oder türkische Nationalmannschaft auflaufen wird. Beide Verbände buhlen intensiv um den Offensivspieler. Auch seine Zukunft im Verein ist offen. Mit Eintracht Frankfurt gab es bereits Gespräche.

