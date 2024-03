Umkämpftes Verfolgerduell in Hannover

Die Verfolger Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf treten im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Im Jäger-Duell trennten sich die Traditionsklubs 2:2 (0:2) und kamen den Spitzenteams durch das Remis nicht entscheidend näher.

In den unteren Tabellenregionen gewann der 1. FC Kaiserslautern in Überzahl beim Abstiegsrivalen Hansa Rostock dank Dreierpacker Ragnar Ache 3:0 (1:0). Hinter dem FCK fiel Eintracht Braunschweig im Kampf um den Klassenerhalt durch ein 1:2 (0:2) beim zuvor fünf Spiele sieglosen 1. FC Nürnberg auf den Relegationsrang zurück.

In Hannover ließ Düsseldorfs Torjäger Christos Tzolis die nunmehr seit vier Runden unbesiegten Rheinländer (sechs Punkte) durch seinen schon dritten Doppelpack der Saison (11. und 18.) vom ersten Auswärtssieg des Jahres träumen. Doch Andreas Voglsammer (63.) und Cedric Teuchert (86.) verhinderten Hannovers zweite Niederlage nacheinander.

Matchwinner Ache verschaffte Kaiserslautern an der Ostsee ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Die drei Treffer des Angreifers (6., 66. und 76.) gegen die zuvor punktgleichen Gastgeber bedeuteten für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel den erst zweiten Sieg aus den vergangenen 15 Spielen. Rostock, das ab der 38. Minute und der Gelb-Roten Karte für Oliver Hüsing in Unterzahl spielte, rangiert weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Von der Gefahrenzone setzte sich derweil Nürnberg weiter ab. Sebastian Andersson (23.) brachte die Mannschaft von Club-Trainer Cristian Fiel, die zuletzt auch das Derby bei Aufstiegskandidat SpVgg Greuther Fürth verloren hatte, per Kopf in Führung. Das auch von Bundesligist Eintracht Frankfurt umworbene Toptalent Can Uzun erhöhte per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+1). Für den 18-Jährigen war es bereits das zwölfte Saisontor. Rayan Philippe (57.) konnte für die Gäste nur noch verkürzen.

