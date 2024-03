Das deutsch-türkische Talent Can Uzun spielt in Nürnberg

Beim 1. FC Nürnberg bereiten sie sich zumindest gedanklich schon einmal auf einen baldigen Abgang von Toptalent Can Uzun vor. "Natürlich würden wir ihn liebend gerne in Nürnberg behalten", sagte Sportvorstand Dieter Hecking nach dem 1:0 (0:0) beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend bei Sport1: "Aber leider ist die Fußballwelt eine andere."

Uzun hatte den Club mit seinem 13. Saisontor zum zweiten Sieg nacheinander geschossen. Das Ausnahmetalent weckt längst Begehrlichkeiten bei höherklassigen Vereinen, mit Eintracht Frankfurt habe es laut Uzun bereits Gespräche gegeben. "Man kann sich natürlich vorstellen, dass sich um den Jungen der ein oder andere Verein bemüht", sagte Hecking.

Der 18-Jährige, der zuletzt bekannt gegeben hatte, für die türkische und nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen, wollte zu seiner Zukunft "gar nicht so viel sagen. Ich bin jetzt noch hier, diese Saison sicherlich noch". Solange das so sei, sagte Uzun, "werde ich alles geben für den Verein".

