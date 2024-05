Der VfL Bochum steht vor dem Abstieg

Statistisch gesehen haben die Bundesligisten in der Relegation klare Vorteile, der VfL Bochum darf sich laut den Buchmachern aber kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt im Falle des Ligaverbleibs der Westfalen das 13,00-Fache des Einsatzes zurück.

Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher muss am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Rückspiel in Düsseldorf einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Ein Auswärtssieg der Bochumer ist mit der Quote 3,10 notiert. Das Düsseldorfer Team von Trainer Daniel Thioune geht mit einer Sieg-Quote von 2,20 in die Partie.

Seit der Wiedereinführung der Relegation zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga in der Saison 2008/09 konnte sich erst dreimal der Zweitligist durchsetzen. Das bislang letzte Zweitliga-Team, das über die Relegation den Aufstieg schaffte, war 2019 Union Berlin im Duell mit dem VfB Stuttgart.

