Cristian Fiel steht wohl vor einem Wechsel nach Berlin

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Pal Dardai gefunden. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtete, soll Cristian Fiel, der derzeitige Coach des 1. FC Nürnberg, mit dem Hauptstadtklub "bis auf Details grundsätzlich einig" sein. Der Vertrag des 44-Jährigen bei den Franken läuft noch bis 2025. Auch Co-Trainer Jerome Polenz soll demnach an die Spree wechseln.

Unter Fiel erlebten die Nürnberger eine durchwachsene Spielzeit, in der erst spät in der Saison der Klassenerhalt gelungen war. Fiels Trainerkarriere begann 2019, als er den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden übernommen hatte, nach nur sieben Monaten musste er wieder gehen. In Nürnberg hatte der Deutsch-Spanier im Juni 2023 begonnen.

Die Berliner hatten einen Tag vor dem letzten Saisonspiel verkündet, dass der auslaufende Vertrag Dardais nach dem verpassten Aufstieg nicht verlängert wird. Der Ungar, für den es bereits die dritte Amtszeit bei seinem Herzensklub gewesen war, werde dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

