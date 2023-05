Verl kehrt ins heimische Stadion zurück

Foto: SC Verl/SC Verl/SC Verl

Fußball-Drittligist SC Verl kehrt in der nächsten Saison in das heimische Stadion zurück. Wie der Verein am Freitag mitteilte, habe man die abschließenden Baugenehmigungen von der Stadt Verl erhalten, die Sportclub Arena könne somit weiter modernisiert werden.

Zuletzt hatte der Verein, der sich den Klassenerhalt bereits gesichert hat, im Frühling 2021 zu Hause gespielt. Es folgte ein Gastspiel im Stadion am Lotter Kreuz, ehe der Sportclub in die Paderborner Home Deluxe Arena auswich, wo nun noch zwei Partien gegen den VfL Osnabrück und den SC Freiburg II anstehen.

© 2023 SID