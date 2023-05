Duisburg sichert den Klassenerhalt in Liga drei

Foto: IMAGO/Sven Sonntag/IMAGO/Sven Sonntag/SID/IMAGO/Sven Sonntag

Der MSV Duisburg hat auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga beseitigt. Der ehemalige Bundesligist besiegte Erzgebirge Aue am 35. Spieltag mit 3:0 (1:0) und kann damit aufatmen. Auch Aue dürfte trotz der Niederlage gerettet sein.

Benjamin Girth (23.), Niklas Kölle (62.) und Kolja Pusch (65.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Duisburg ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

