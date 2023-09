Ulm muss sich in Ingolstadt geschlagen geben

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Stefan Bösl

Der Höhenflug des Aufsteigers SSV Ulm 1846 in der 3. Fußball-Liga ist vorerst beendet. Die Spatzen verloren nach 13 Punkten aus den letzten fünf Partien am Samstag mit 0:4 (0:2) beim FC Ingolstadt, das Team von Trainer Thomas Wörle rutschte damit vom zweiten auf den dritten Platz ab.

Lange sah Viktoria Köln wie der Nutznießer aus. Doch die Rheinländer gaben beim 3:3 (2:0) bei Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen in der Schlussphase noch eine 3:1-Führung aus der Hand und verpassten damit den Sprung auf Rang zwei. Stefano Russo (32.) und Luca Marseiler (36./61.) trafen für die Viktoria, David Otto (46.), Franck Evina (87., Foulelfmeter) und Richard Meier mit der letzten Aktion (90.+6) für den SVS.

In der Krise steckt weiter der MSV Duisburg. Auch nach dem 0:0 gegen Aufsteiger Preußen Münster wartet der langjährige Bundesligist auf den ersten Saisonsieg. Mit vier Punkten liegen die Meidericher auf dem letzten Tabellenplatz.

1860 München siegte zudem mit 1:0 (1:0) gegen den SC Verl, ein Eigentor von Torge Paetow (40.) entschied die Partie an der Grünwalder Straße. Waldhof Mannheim besiegte die Zweitvertretung des SC Freiburg mit 3:1 (1:1). Hamadi Al Ghaddioui (36.) glich die Mannheimer Führung durch Fridolin Wagner (33.) schnell aus, Kennedy Okpala (78.) und Jalen Hawkins (90.+2) schossen Waldhof zum Sieg.

Der VfB Lübeck verspielte beim 2:2 (2:0) gegen den Halleschen FC in der Schlussphase den ersten Heimsieg. Routinier Mirko Boland (20.) und Pascal Breier (30.) hatten die Hansestädter im Kellerduell in Führung geschossen, doch dann brachten zwei Foulelfmeter die Gäste zurück. Tuney Deniz (82.) traf per Nachschuss, Dominic Baumann (90.) verwandelte direkt.

In Ingolstadt beendeten Benjamin Kanuric (5.), David Kopacz (45.+1), Jannik Mause (55.) und Julian Kügel (79.) die Serie der Ulmer.

