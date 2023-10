Beim MSV freigestellt: Sportchef Heskamp

Der kriselnde Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat seinen Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp freigestellt. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. "Wir sehen unterschiedliche Gründe in der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation und haben damit verbunden auch unterschiedliche Ansichten in der künftigen sportlichen Ausrichtung, um den MSV wieder auf die Erfolgsspur zurückzubringen", sagte Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender beim MSV.

Vorerst übernehmen Chef-Scout Chris Schmoldt und Branimir Bajic Heskamps Aufgaben. "Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit und die aktuelle Situation führen dazu, dass wir eine organisatorische Neuausrichtung des sportlichen Bereichs vornehmen werden", sagte Wald.

Derweil bleibt Engin Vural erstmal weiter als Trainer für die Meidericher verantwortlich. Der 38-Jährige hatte den Posten nach der Entlassung von Torsten Ziegner eigentlich nur vorübergehend übernommen. "Engin spielt in unseren Überlegungen, wie wir mit dem Team wieder Erfolg haben werden, dabei weiter eine wichtige Rolle", erklärte Wald. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Der MSV hat aus den ersten neun Spielen in der 3. Liga lediglich vier Punkte geholt und ist Tabellenletzter.

