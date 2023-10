Dynamo Dresden schlägt Halle und ist an der Spitze

Dynamo Dresden hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage in Essen gegeben und mit dem siebten Saisonsieg die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Sachsen gewannen am Mittwochabend 2:1 (1:1) gegen den Halleschen FC und liegen nun vier Punkte vor dem ersten Verfolger, dem SSV Ulm, an der Spitze.

Dritter ist Jahn Regensburg nach einem 2:0 (1:0) gegen Waldhof Mannheim. Preußen Münster, in der vergangenen Woche im DFB-Pokal an Bayern München gescheitert, gewann 4:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue und sprang auf Platz zwölf. Rot-Weiss Essen, drei Tage zuvor noch siegreich gegen Dresden, unterlag bei der SpVgg Unterhaching 0:4 (0:2) - alle vier Treffer gingen auf das Konto von Matthias Fetsch (28., 45.+1, 57., 89.).

Dresden geriet durch Dominic Baumann (7.) in Rückstand, bewies dann aber Comeback-Qualitäten. Dennis Borkowski (45.+1) kurz vor der Pause und der frühere HFC-Profi Tom Zimmerschied (51.) wenige Minuten danach trafen zum Sieg. Bei Münsters Sieg überragte Malik Batmaz mit einem Dreierpack (34., 51., 69.).

