So kannst du heute das Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und FC Liverpool live im TV, Stream und Ticker sehen!

Der Titelverteidiger muss im Achtelfinal-Hinspiel nach Madrid zu Atlético reisen. Die Reds sind mit Jürgen Klopp das absolute Maß aller Dinge und führen die Premier League mit einem unfassbar klaren Vorsprung von 25 Punkten an und gelten auch heuer als der große Favorit auf den Titel in der Königsklasse. Bei den Spaniern läuft es zur Zeit nicht ganz so rund wie man sich das wünschen würde. Als Vierter muss man sich in La Liga sogar hinter dem Außenseiter Getafe anstellen. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Der FC Liverpool zerschießt in dieser Saison alles, was sich vor die „rote Flinte“ begibt. In der heimischen Premier League hat man in den letzten zwölf Monaten 103 von 105 möglichen Punkten geholt. Nur gegen Erzrivalen Manchester United musste man sich mit einem 1:1 begnügen. In der Champions League ist man der große Favorit und steht als Titelverteidiger auch bei den Buchmachern ganz oben.

Die Spanier aus Madrid hinken in dieser Saison etwas hinter den Erwartungen hinterher. Zwar ist man in der Primera Division guter Vierter, doch der kleine FC Getafe hat er Truppe von Trainer Diego Simeone den rang abgelaufen. Die beiden großen Klubs Real und Barca hat man ohnedies schon längst aus den Augen verloren. Vielleicht kann man ja in der Königskasse ausgerechnet gegen den amtierenden Champion überraschen. Doch ein Godin oder Griezmann fehlen den Madrilenen spürbar an allen Ecken und Enden.

Atlético Madrid 3.60 | Unentschieden 3.10 | FC Liverpool 2.30

Atlético Madrid gegen FC Liverpool im direkten Vergleich: Die Statistik

Champions League

2008/2009 Gruppe D Liverpool FC - Atlético Madrid 1:1 (0:1)

2008/2009 Gruppe D Atlético Madrid - Liverpool FC 1:1 (0:1)

