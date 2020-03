Champions League: So kannst du heute das Spiel FC Liverpool gegen Atlético Madrid live im TV, Stream und Ticker sehen!

Details Mittwoch, 11. März 2020 11:12

Die englische Premier League hat der FC Liverpool fest im Griff und den Titel so gut wie in der Tasche. In der Champions League steht Jürgen Klopps LFC gegen Atlético Madrid aber unter großem Erfolgsdruck. Nach dem 0:1 im Hinspiel in Madrid müssen die Reds das Heimspiel an der Anfield Road unbedingt mit zwei Toren Differenz gewinnen um noch ins Viertelfinale einziehen zu können. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

In der heimischen Meisterschaft liegen sagenhafte 25 Punkte zwischen dem Tabellenführer aus Liverpool und dem Zweiten Manchester City. Sollten die Skyblues ihr nächstes Ligaspiel verlieren, könnte der FC Liverpool bereits am Montag im Derby gegen Everton den Titel feiern. Der Mannschaft von Jürgen Klopp fehlen ansonsten nur noch zwei Siege bis zum ersten Titel seit 30 Jahren. Doch um die große Party so richtig feiern zu können, sollte man gegen Atlético Madrid nicht ausscheiden.

Im Hinspiel zeigte sich die große Stärke der „Rojiblancos“ aus Madrid, die keinen einzigen Schuss auf ihr Tor zugelassen haben. Für den Titelverteidiger in der Königsklasse gab es einfach kein Durchkommen. An der Anfield Road herrschen jedoch andere Gesetze. Auch der FC Barcelona scheiterte im Vorjahr nach einer 3:0-Führung aus dem Hinspiel.

Das Champions-League-Achtelfinale FC Liverpool gegen Atletico Madrid wird in voller Länge beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt.

Die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter beginnen um 20.45 Uhr, dann übernimmt Kommentator Jan Platte, der durch Sebastian Kneißl unterstützt wird.

