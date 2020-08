Die Triple-Gewinner von 2013 haben die Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München mit einem emotionalen Grußvideo auf das Champions-League-Finale am Sonntagabend (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) in Lissabon gegen Paris St. Germain eingestimmt. "Ihr habt es verdient, im Finale zu stehen und jetzt hoffe ich, dass ihr euch die Krönung holt. Spielt immer mit eurem Herzen und gebt alles auf dem Platz", sagte Bastian Schweinsteiger in dem auf der Bayern-Homepage veröffentlichten Video.

2013 holte der FC Bayern das Triple

Auch Arjen Robben schwor das Team um Kapitän Manuel Neuer auf das Endspiel gegen den französischen Serienmeister ein. "Ihr seid bereit. Das sieht man, spürt man. Ihr müsst euch einfach belohnen und dann ist es eine Wahnsinnssaison. Holt das Ding nach München", lautete der Auftrag des Niederländers.

Auch Ex-Kapitän Philipp Lahm forderte: "Holt euch den Henkelpott." Franck Ribery sagte: "Ich drücke euch die Daumen. Ihr seid besser." Dante erinnerte daran, "immer mit Leidenschaft, bester Qualität, Charakter" zu spielen. Auch Claudio Pizarro, Mario Gomez, Rafinha und einige weitere Spieler kamen zu Wort.

Die Bayern hatten 2013 unter Trainer Jupp Heynckes das bisher einzige Triple der Vereinsgeschichte geholt. Hansi Flick kann das Kunststück wiederholen.

SID