Geld regiert die Welt, nicht nur in der Wirtschaft und im Handel gilt diese Aussage. Auch beim Sport wird einiges an Vermögen hin und her geschoben. Wir informieren in diesem Artikel über die wertvollsten Spieler der UEFA Champions League und möchten Ihnen ein paar Tipps zum erfolgreichen Wetten mit auf den Weg geben. Unsere Hinweise sind besonders für jene interessant, die auf Fußball wetten möchten.

Wer seine Lieblingssportart, die Mannschaften und die Sportler kennt, kann beim Buchmacher gute Gewinne erzielen. Statistiken haben stets eine große Bedeutung, doch Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die im Endeffekt zu den Quoten führen, sind ebenfalls eine Hilfe. Am Ende entscheidet zwar immer auch das Schicksal, wer gewinnt, doch wer sich auskennt, hat eindeutig die besseren Karten.

Die besten Spieler 2019 für Sie vorgestellt

Wer bei einem Buchmacher wetten oder in einem Online Casino Echtgeld riskieren möchte, sollte wissen, was er tut. Es würde den Rahmen sprengen, wenn wir hier alle Sportarten und Möglichkeiten aufzählen würden. Deswegen beschränken wir uns auf die Top 3 der wertvollsten Spieler. Anhand ihrer Profile kann man sich als Sportwetten-Fan bereits orientieren.

Wetten auf die Besten der Besten zahlt sich vielmals aus, wenngleich die Quoten bei Spitzensportlern natürlich niedriger sind. Nur wer ein Risiko eingeht, gewinnt beim Buchmacher mehr, was aber nicht bedeutet, dass man mit Profis nicht siegen kann. Wer sich mit der Materie auskennt, hält seine Verluste oft niedrig. Hier kommt es wohl auch auf das berühmte Bauchgefühl an.

Platz 3: Neymar

Wir starten mit dem dritten Platz. Auf diesem befindet sich der Linksaußen Spieler Neymar. Er ist aktuell 128 Millionen Euro wert. Neymar da Silva Santos Júnior wurde am 05.02.1992 in Brasilien geboren und gehört derzeit zu den besten Profifußballern. Er ist seit 2017 beim Team FC Paris Saint-Germain und hat dort einen Vertrag bis zum 30.06.2022. Bis dahin könnte sein Marktwert durchaus steigen.

Bis zum 03.08.2017 spielte er beim FC Barcelona. Seinerzeit hatte er einen Marktwert von 100 Millionen Euro, seine Ablöse betrug 222 Millionen Euro. Davor war er für den FC Santos und FC Santos U20 tätig. Da er nicht mehr zu den jüngsten Spielern gehört, wird man sehen müssen, was die Zukunft bringt. Bislang ist er jedenfalls eine heiße Nummer auf dem Fußballfeld.

Platz 2: Raheem Sterling

Der Linksaußen Spieler Raheem Sterling schafft es auf den zweiten Platz der Top UEFA Spieler 2019. Sein Marktwert beläuft sich ebenfalls auf 128 Millionen Euro. Raheem Shaquille Sterling wurde am 08.12.1994 in Kingston geboren. Der Sportler besitzt die jamaikanische und die englische Staatsbürgerschaft.

Seit 2015 kickt er für Manchester City, wo er bis zum 30.6.2023 unter Vertrag ist. Im November 2018 fand die letzte Vertragsverlängerung statt. Vor dem Wechsel war er bis zum 14.07.2015 für den FC Liverpool tätig und damals lag sein Marktwert bei 40 Millionen Euro. Davor spielte er für Liverpool U18 und QPR U18. Raheem Sterling ist ebenfalls ein glänzender Stern am Fußballhimmel. Von ihm wird man ganz sicher noch einiges hören.

Platz 1: Kylian Mbappé

Der Mittelstürmer Kylian Mbappé ist mit seinen 21 Jahren blutjung und laut Statistik der Spieler mit dem höchsten Marktwert 2019. Sein Wert liegt bei 180 Millionen Euro. Damit ist er um 52 Millionen Euro schwerer als die beiden Kicker auf den Plätzen 2 und 3.

Kylian Sanmi Mbappé Lottin wurde am 20.12.1998 in Paris geboren und besitzt die französische Staatsbürgerschaft. Seit 01.07.2018 spielt er für den FC Paris Saint-Germain. Mehrmals wechselte er bereits die Mannschaften in seinen jungen Jahren. Davor war er bei AS Monaco, Paris SG, AS Monaco U10, AS Monaco Jgd, und AS Bondy Jugend. Seit 2013 ist er mehr oder weniger professionell aktiv.

Er zählt nicht nur zu den Kickern mit dem höchsten Marktwert, auch erhielt er mehrere Auszeichnungen, zum Beispiel den Golden Boy Award als bester U21 Spieler Europa 2017, den FIFA FIFPRo World XI in 2018 und 2019 und UEFA Team of the Year 2018.

Weitere Top Spieler der UEFA Champions League:

Platz 4: Mohamed Salah mit 120 Mio. Euro

Platz 5: Harry Kane mit 120 Mio. Euro

Platz 6: Sadio Mane mit 120 Mio. Euro

Platz 7: Kevin De Bruyne mit 120 Mio. Euro

Platz 8: Jadon Sancho mit 117 Mio. Euro

Platz 9: Lionel Messi mit 112 Mio. Euro

Platz 10: Trend Alexander-Arnold 110 Mio. Euro

Platz 11: Antoine Griezmann mit 96 Mio. Euro

Platz 12: Romelu Lukaku mit 85 Mio. Euro

Platz 13: João Félix mit 81 Mio. Euro

Platz 14: Kai Havertz mit 81 Mio. Euro

Platz 15: Paulo Dybala mit 80 Mio. Euro usw.

Statistiken lesen, begutachten und eigene Wetten verbessern

Ein Einblick in den Marktwert der Spieler ist interessant, nicht nur für Fußballfans, die die Sportler kennenlernen und anfeuern möchten. Wer sich mit Sportwetten befasst, sollte wissen, was sich im Hintergrund abspielt. Je teurer ein Kicker, desto stärker ist dieser in der Regel auch. Der FC Paris Saint-Germain war im Jahr 2019 äußerst erfolgreich in der UEFA, wenn es gleich zwei seiner Spieler mit dem höchsten Marktwert in die Top 3 schafften. Solche Kriterien und viele andere fließen in die Wettquoten mit ein.

Wer noch nie mit Sportwetten zu tun hatte, achtet im ersten Schritt meist auf die Quoten in den Buchmacher-Tabellen. Tatsächlich kann man sich als Kunde daran orientieren, wie stark oder schwach eine Mannschaft ist. Doch Quoten ändern sich, vor allem bei Live Wetten lässt sich dies gut beobachten. Es kommt immer auf die Tagesform der Spieler an und natürlich auch, gegen wen das jeweilige Team spielt.

Treffen zwei Top Clubs aufeinander, wird es schwierig, die besten Quoten herauszukristallisieren. Zahlen, die nahe beieinander liegen, erfordern Feingefühl. Eine geringfügige Wahrscheinlichkeitsrechnung ist auch hier möglich, wenn mehrere Faktoren zusammenfließen. Im Endeffekt hat jedoch auch das Glück immer seine Hand mit im Spiel. Wer auf Risiko setzt, hat gute Chancen, viel Geld zu gewinnen. Mit weniger Experimenten funktioniert es aber ebenso gut. Hier muss der Tipper eben wissen, was er tut. Regelmäßige Recherche gehört zum Dasein als Wettprofi einfach dazu. Es lohnt sich, wie man sieht. Verluste muss jeder einfahren, aber Erlöse sind ebenfalls möglich.