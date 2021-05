Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Manchester City vor dem Champions-League-Finale in Porto einen Schrecken eingejagt. Nach einem Zweikampf im Abschlusstraining ging der 30-Jährige am Freitag mit Beschwerden im rechten Oberschenkel vom Platz. Ob er sich vor dem Königsklassen-Endspiel gegen den FC Chelsea am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) schwerer verletzt hat, war zunächst offen.

Sorge um Gündogan (vorne) vor Champions League Finale

In der Vorwoche hatte Gündogan beim vorletzten Premier-League-Spiel der Saison bei Brighton & Hove Albion (2:3) einen Schlag gegen das Knie bekommen und musste ausgewechselt werden. Beim Saisonabschluss gegen den FC Everton am vergangenen Wochenende war der Mittelfeldspieler daher geschont worden und hatte sich danach wieder fit gemeldet. Mit 17 Pflichtspieltoren ist der Deutsche bislang der beste Torschütze der Citizens in dieser Spielzeit.

SID