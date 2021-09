Paris St. Germain kann im Champions-League-Kracher gegen Manchester City wie erhofft auf Weltstar Lionel Messi zurückgreifen. Der Argentinier sei nach seiner Knieverletzung "auf einem sehr guten Weg", sagte Trainer Mauricio Pochettino am Montag: "Ich denke, er wird im Kader sein."

Nach Verletzung: Messi gegen Manchester City dabei (Foto: SID)

Messi, der die jüngsten beiden Ligaspiele verpasst hatte, nahm ohne Einschränkungen am Abschlusstraining für die Partie in der Leipzig-Gruppe A am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) teil. Auch der zuletzt angeschlagene Marco Verratti habe "eine Chance" auf einen Kaderplatz, sagte Pochettino.

Bei City steht der verletzte Nationalspieler Ilkay Gündogan noch nicht im Aufgebot. Laut Teammanager Pep Guardiola werde der 30-Jährige auch das Topduell der Premier League am Sonntag beim FC Liverpool verpassen. Damit ist Gündogan auch für die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien und in Nordmazedonien (8. und 11. Oktober) fraglich.

Guardiola war voll des Lobes für seinen früheren Barcelona-Schützling Messi: "Wir haben das Glück, ihn seit 16 Jahren zu sehen, seine Karriere ist mehr als außergewöhnlich." Er wisse selbst nicht genau, wie man den Wundersturm mit Messi, Neymar und Kylian Mbappe "stoppen kann. Sie sind so gut, außergewöhnliche Spieler, jeder weiß das".

SID