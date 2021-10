Borussia Dortmund kassierte am Dienstag in der Gruppenphase der Champions League eine herbe 0:4-Abfuhr gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel sorgte BVB-Coach Marco Rose dennoch für Lacher. Auf die Frage eines niederländischen Journalisten, was er sich nach so einem Abend denke, entgegnete Rose gewohnt trocken und mit einem leichten Schmunzler: "Scheiße".

Die Körpersprache, das Feuer, das bedingungslose Stemmen gegen die Brillanz eines überragenden Gegners, all das hatte Rose bei der höchsten Niederlage der Dortmunder Champions-League-Geschichte (zuvor fünfmal 0:3) vermisst. "Wir haben einige wichtige Zweikämpfe zu viel verloren", betonte er: "Die annehmen, sie führen, nachschieben, genau die Dinge, mit denen Ajax das Spiel zu ihrem gemacht hat. Das müssen wir auch tun."

Entsprechend kündigte Rose für die zwei Wochen bis zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Rekordmeister in Dortmund (3. November) "Arbeit an allem" an. "Die Jungs finden den Abend genauso beschissen wie wir", berichtete er aus der Kabine, "wir müssen das selbstkritisch aufarbeiten und weitermachen."

An der Leidenschaft seiner Mannschaft aber ließ Rose dann doch keine Zweifel zu. "Meine Mannschaft hat Charakter, das sind tolle Jungs", sagte er. Aber: "Wenn es schwierig wird, muss man Lösungen finden und das Ding zum Laufen bringen. Wir müssen weitermachen und dann trotzdem Borussia Dortmund ausstrahlen."

von Ligaportal; SID